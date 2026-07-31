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Roma: fotografo Mezzelani, 'grazie ad Atac e a Sport e Salute per mostra "Tra sport e trasporto"'

31 luglio 2026 | 10.18
Redazione Adnkronos
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"In quarant'anni non ho mai fatto una mostra e vedere le mie foto qui, su questo treno, mi fa venire i brividi. Mi piace molto e spero di farne altre in futuro. Devo ringraziare Atac perché ha avuto la brillante idea di organizzarla e l'amministratore delegato di Sport e Salute, Diego Nepi Molineris". Così il Fotoreporter e Fotografo sportivo italiano, Ferdinando Mezzelani, alla presentazione della sua mostra fotografica realizzata in collaborazione con Atac, fruibile per tutta la giornata del 30 luglio alla stazione Spagna della Metro A a Roma e fino ad ottobre prossimo, su uno dei treni in linea, che sarà allestito con le riproduzioni delle foto. L'iniziativa, intitolata "Tra sport e trasporto", propone alcuni momenti che hanno segnato la storia dello sport italiano, come la vittoria nei mondiali di calcio del 2006 e la vittoria di Sinner al Foro Italico degli internazionali di Tennis.

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