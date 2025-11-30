All'Olimpico va in scena il big match della 13esima giornata
Proteste della Roma sul gol del vantaggio del Napoli nel big match della 13esima giornata di Serie A. Al 36' la squadra partenopea recupera palla al limite della propria area e si lancia in contropiede: Neres si invola in campo aperto su assist di Hojlund e batte Svilar in uscita, facendo 1-0. Immediate però le proteste giallorosse per un contatto a inizio azione tra Koné e Beukema.
Al limite dell'area del Napoli infatti, il difensore olandese è intervenuto duramente sul centrocampista francese, con la sua scivolata che ha travolto l'avversario ed è la valsa la riconquista del pallone da cui è arrivato il gol di Neres.
Il contatto tra i due, seppur duro, è arrivato però dopo che Beukema ha toccato il pallone, ecco perché l'arbitro Massa ha deciso di non intervenire, ricevendo la tacita conferma dal Var.