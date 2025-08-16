circle x black
Cerca nel sito
 

Roma-Neom: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

I giallorossi affrontano i sauditi in amichevole

Evan Ferguson - Ipa/Fotogramma
Evan Ferguson - Ipa/Fotogramma
16 agosto 2025 | 09.59
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Nuova amichevole per la Roma. I giallorossi sfidano oggi, sabato 16 agosto, i sauditi del Neom, allenato dall'ex Psg Christophe Galtier e che milita nella Saudi Pro League, allo stadio Benito Stirpe di Frosinone, nell'ultimo test del precampionato prima dell'inizio della nuova stagione, con la Serie A che partirà il weekend del 24 agosto.

Gasperini attende quindi indicazioni importanti dopo essere tornato dalla tournée inglese, che ha visto la sua 'nuova' Roma perdere nettamente 4-0 con il Crystal Palace e vincere 1-0 nell'amichevole 'in famiglia' con l'Everton, club di proprietà dei Friedkin.

Roma-Neom, orario e probabili formazioni

La sfida tra Roma e Neom è in programma oggi, sabato 16 agosto, alle ore 17. Ecco le probabili formazioni:

Roma (3-5-2): Svilar, Ghilardi, Mancini, Hermoso, Wesley, Cristante, Konè, El Aynaoui, Angelino, Soulè, Dovbyk. All. Gasperini.

Neom (4-4-2): Bulka, Aloyayri, Hegazy, Waleed, Abdi, Ali Alasmari, Kone, Alali, Said Benrahma, Lacazette, Abdu. All. Galtier

Roma-Neom, dove vederla in tv

Roma-Neom non sarà trasmessa in diretta televisiva da alcuna emittente nazionale. Il match non sarà visibile nemmeno in streaming.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
roma neom roma neom roma neom oggi amichevole roma oggi amichevole roma dove vederla in tv
Vedi anche
Putin, raffica di domande sull'Ucraina: smorfie e nessuna risposta - Video
Trump-Putin, stretta di mano e sorrisi prima del vertice - Video
News to go
Bollette luce e gas, cosa cambia dal 2026
Abbandono di cani e gatti in Italia: i numeri, cosa si rischia
Schlein: "Ecco 5 priorità per ridare speranza al Paese" - Video
Schlein: "Salario minimo e prezzo energia, governo intervenga subito" - Video
News to go
Ferragosto fuori casa per 6 italiani su 10
News to go
Incendi, terreni bruciati aumentati del 60%
Appicca incendio in Irpinia, 58enne incastrato da telecamere - Video
News to go
Inflazione, carrello della spesa sempre più caro: +3,2% a luglio
Francia, l'ultimo strillone di Parigi decorato da Macron: il suo racconto al Tg1
Trump 'regala' l'Alaska a Putin: "Venerdì lo vedo in Russia" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza