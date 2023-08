Roma e Salernitana pareggiano 2-2 allo stadio Olimpico oggi, 20 agosto, nel match in calendario per la prima giornata del campionato di Serie A 2023-2024. Botta e risposta tra Belotti e Candreva, autori entrambi di una doppietta: giallorossi avanti, rimonta campana e pari finale dei padroni di casa.

LA PARTITA, BELOTTI E CANDREVA GOLEADOR

La Roma, senza Dybala e Pellegrini, prova a spingere sin dall'inizio. Belotti va subito in gol, ma il Var annulla la rete per fuorigioco. I padroni di casa continuano a cercare l'attaccante e raccolgono i frutti al 17'. Belotti controlla il lancio di Llorente, evita Gyomber e davanti a Ochoa non sbaglia: 1-0. La Roma sembra padrona del campo e gestisce il gioco, la Salernitana fatica ad entrare in partita e rischia di incassare il secondo gol al 33'. Mancini colpisce di testa su corner di Aouar, Ochoa si salva. Nel momento più difficile, la Salernitana pareggia. Candreva avvia l'azione e va a raccogliere il pallone servito da Fazio, controllo e destro potente sotto la traversa: 1-1 al 36'. Il gol spegne la Roma, che si inceppa dopo il promettente avvio.

La Salernitana ne approfitta in avvio di ripresa, ancora con Candreva. Il servizio stavolta è di Brdaric, l'esterno conclude di sinistro: palla all'incrocio, 1-2 al 49'. La Roma avrebbe tutto il secondo tempo per rimettersi in carreggiata, ma la formazione di Mourinho - al di là di un paio di guizzi di El Shaarawy - stenta a creare reali pericoli per la porta di Ochoa. In mezzo al campo il nuovo acquisto Aouar cerca di tessere il gioco, ma la manovra capitolina non decolla. Serve un altro guizzo di Belotti per raddrizzare la situazione. All'82 Paredes crossa, il centravanti incorna di testa e indirizza il pallone all'angolino: 2-2.