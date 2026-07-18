I rossoblù hanno perso 4-0 con l'Arminia Bielefeld
Jonathan Rowe perde la testa con il Bologna. Oggi, sabato 18 luglio, la squadra rossoblù ha perso nettamente la prima amichevole stagionale, con l'Arminia Bielefeld, squadra di Serie B tedesca, che si è imposta 4-0, 'rovinando' l'esordio, anche se non ufficiale, di Tedesco sulla panchina rossoblù.
A rendere tutto più amaro però ci si è messo Rowe. L'esterno ex Marsiglia, protagonista di un'ottima stagione al debutto in Serie A lo scorso anno, ha reagito male a un intervento falloso di un avversario, rincorrendolo per il campo e dandogli un colpo con il petto che lo ha fatto volare a terra.
La follia di #Rowe che viene espulso durante l’amichevole tra Bologna e Arminia Bielefeld #Partita #DAZN pic.twitter.com/K0DIO39RMW— DAZN Italia (@DAZN_IT) July 18, 2026
Tutto, ovviamente, è stato visto dall'arbitro, che ha espulso Rowe. L'attaccante inglese però, visibilmente nervoso, ha continuato a girare intorno all'avversario provocando una maxi rissa, fino a che i compagni non sono riusciti ad allontanarlo.