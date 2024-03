Aryna Sabalenka avanza al 3° turno del torneo Wta 1000 di Miami (cemento, montepremi 8.770.480 dollari. La bielorussa, numero 2 del mondo e del seeding, supera la spagnolo Paul Badosa, numero 80 del ranking, con il punteggio di 6-4, 6-3 in un'ora e 23 minuti. La 25enne di Minsk è scesa lo stesso in campo nonostante nei giorni scorsi sia stata colpita da una tragedia personale da lei stessa definita sull'unico messaggio postato su Instagram "impensabile". La scomparsa lunedì scorso dell’ex compagno Konstantin Koltsov, 42enne ex campione di hockey, caduto da un balcone di un resort di Miami.