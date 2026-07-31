Dal cuore dell’Italia alla vetta della pallavolo mondiale. Daniele Santarelli, uno degli allenatori di pallavolo italiani più vincenti e apprezzati a livello internazionale, sarà nuovamente protagonista del Premio Eccellenza Euro Mediterraneo 2026, in programma a Roma nel mese di ottobre 2026, il prestigioso riconoscimento conosciuto come gli “Oscar del Mediterraneo”. Il tecnico italiano, Commissario Tecnico della Nazionale femminile turca di pallavolo, è stato ufficialmente invitato per la seconda volta alla cerimonia del Premio, insieme al Presidente della Federazione Turca di Pallavolo Mehmet Akif Üstündağ. Un riconoscimento che celebra una carriera costruita attraverso successi straordinari, leadership e la capacità di trasformare le squadre guidate in autentiche protagoniste della scena mondiale.

Negli ultimi anni Daniele Santarelli ha scritto pagine importanti della storia della pallavolo internazionale. Alla guida della nazionale turca ha raggiunto risultati storici, conquistando prestigiosi trofei come la Volleyball Nations League (VNL) e il Campionato Europeo, portando la Turchia ai vertici della pallavolo mondiale. Prima dell’esperienza con la nazionale turca, Santarelli aveva già costruito un percorso vincente in Italia, ottenendo numerosi successi a livello di club e affermandosi come uno degli allenatori più preparati e innovativi della nuova generazione. La sua filosofia basata su organizzazione, lavoro di squadra, mentalità vincente e valorizzazione delle atlete è diventata un modello riconosciuto nel panorama internazionale.

La storia di Daniele Santarelli rappresenta una delle migliori espressioni dello sport italiano nel mondo: un tecnico capace di portare il metodo, la competenza e la qualità della scuola italiana oltre i confini nazionali. Il Comitato Organizzatore del Premio Eccellenza Euro Mediterraneo 2026 ha sottolineato come i risultati ottenuti da Santarelli rappresentino un esempio di professionalità, dedizione e cultura sportiva, valori che sono alla base della manifestazione. La sua presenza a Roma sarà quindi un momento dedicato non solo alle vittorie sportive, ma anche al riconoscimento del ruolo degli allenatori italiani come ambasciatori dello sport internazionale. Daniele Santarelli era già stato premiato nel 2024 durante la precedente edizione del Premio Eccellenza Euro Mediterraneo. La nuova convocazione per il 2026 conferma il prestigio raggiunto dal tecnico italiano e il valore internazionale dei suoi risultati. L’evento romano riunirà campioni olimpici, mondiali ed europei, grandi personalità dello sport, della cultura, della diplomazia, dei media e delle istituzioni. Tra i protagonisti più attesi ci sarà proprio Daniele Santarelli, l’allenatore italiano che ha trasformato il successo sportivo in una storia internazionale. L'edizione 2026 si svolgerà con il patrocinio del Comitato Unico di Garanzia (CUG) del Ministero della Cultura, Ussi - Unione Stampa Sportiva Italiana, Aips Europa - International Sports Press Association.