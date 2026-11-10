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Sassuolo, Roberto D’Aversa è il nuovo allenatore

Prende il posto di Alberto Aquilani, esonerato dopo cinque sconfitte consecutive. Contratto fino al 30 giugno 2027

Roberto D'Aversa - Ipa/Fotogramma
Roberto D'Aversa - Ipa/Fotogramma
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10 novembre 2026 | 14.33
Alberto Tomasi
LETTURA: 1 minuti

Adesso è ufficiale: Roberto D’Aversa è il nuovo allenatore del Sassuolo. La società neroverde ha annunciato attraverso un comunicato la nomina del tecnico, che raccoglie l'eredità di Alberto Aquilani, sollevato dall'incarico dopo la pesante sconfitta per 3-0 contro la Roma e una serie di cinque ko consecutivi in campionato. Per D’Aversa un contratto fino al 30 giugno 2027 e una missione ben precisa: riportare il Sassuolo sulla strada giusta e allontanarlo dalle zone pericolose della classifica. Dopo undici giornate di Serie A, infatti, gli emiliani occupano il 17° posto con 8 punti, a una sola lunghezza dalla zona retrocessione.

Lo staff tecnico sarà composto da Salvatore Sullo (allenatore in seconda), Marco Piccioni (collaboratore tecnico), Marco Riggio (collaboratore tecnico), Paolo Rongoni (preparatore atletico), Francesco Petrungaro (preparatore atletico), Andrea Rinaldi (preparatore atletico), Simone Vignudelli (preparatore atletico) e Marco Bizzarri (allenatore portieri). La conferenza stampa di presentazione ai media si terrà giovedì 12 novembre alle ore 12:30 presso il Mapei Football Center.

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