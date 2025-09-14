circle x black
Cerca nel sito
 

Sassuolo-Lazio: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

I biancocelesti volano a Reggio Emilia nella terza giornata di Serie A

Taty Castellanos - Ipa/Fotogramma
Taty Castellanos - Ipa/Fotogramma
14 settembre 2025 | 09.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Torna in campo la Lazio. Il club biancoceleste sfida il Sassuolo oggi, domenica 14 settembre, nella terza giornata di Serie A al Mapei Stadium di Reggio Emilia. La squadra di Sarri è reduce dalla bella vittoria contro l'Hellas Verona, battuto all'Olimpico 4-0, mentre all'esordio in campionato era stata battuta dal Como. Quella di Grosso invece ha collezionato due ko in altrettante partite, perdendo prima con il Napoli campione d'Italia in casa e poi con la Cremonese in traferta.

Sassuolo-Lazio, orario e probabili formazioni

La sfida tra Sassuolo e Lazio è in programma oggi, domenica 14 settembre, alle ore 18. Ecco le probabili formazioni:

Sassuolo (4-3-3): Muric; Coulibaly, Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx, Matic, Boloca; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Cataldi, Dele Bashiru; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. All. Sarri

Sassuolo-Lazio, dove vederla in tv

Sassuolo Lazio sarà trasmessa, come tutte le partite di Serie A, in diretta televisiva da Dazn, visibile tramite smart tv, ma anche dai canali SkySport. Il match sarà disponibile in streaming sulla piattaforma web di Dazn, sull'app SkyGo e su NOW.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
lazio sassuolo sassuolo lazio sassuolo lazio oggi lazio oggi sassuolo lazio dove vederla tv sassuolo lazio orario lazio dove vederla tv
Vedi anche
Elly Schlein a Giorgia Meloni. "Alimenta clima incandescente, irresponsabile" - Video
Gentiloni a Ventotene: "Toccherà all'Europa essere il baluardo della democrazia"
Tajani e Gasparri, sfida a racchettoni in spiaggia con l'eurodeputata Ppe Kircher - Video
"Lo abbiamo preso", Trump e l'annuncio sul killer di Charlie Kirk - Video
'Bella Ciao' sui proiettili del killer di Charlie Kirk - Video
News to go
Trump: "Droni russi in Polonia forse un errore"
News to go
Accordo da 300 miliardi di dollari tra OpenAI e Oracle
News to go
Prezzi degli alimenti tornano a crescere dopo due mesi: burro, olio e riso al top
News to go
Nasa, su Marte indizi di vita passata
News to go
Maltempo sull'Italia, in arrivo pioggia e temporali
News to go
Estate, turismo straniero +2,8%
News to go
Scuola, suonata prima campanella del nuovo anno: il calendario


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza