circle x black
Cerca nel sito
 

Moltzan vince il Gigante di Soelden, quinta l'azzurra Zenere

sponsor

La statunitense ha vinto la prima gara della stagione, Shiffrin chiude solo settima

Paula Moltzan - Ipa
Paula Moltzan - Ipa
Segui Adnkronos su Google
24 ottobre 2026 | 14.41
Emanuele Rizzi
LETTURA: 1 minuti

La statunitense Paula Moltzan ha vinto lo slalom Gigante di Soelden, prova di apertura della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2026/2027. L'americana quinta dopo la prima manche ha scalato posizioni e si è aggiudicata il suo primo successo in carriera, in 2.14.82 davanti di appena un centesimo all'albanese Lara Colturi e alla tedesca Emma Aicher.

Solo settima l'altra campionessa americana Mikaela Shiffrin, prima dopo la prima manche, che chiude solo settima. Quarta la svedese Sara Hector, mentre ha chiuso con un'ottima quinta posizione la prima delle azzurre, Asja Zenere, (+0"72) 16esima dopo la prima frazione e quindi con 11 posizioni recuperate. Chiudono a punti anche le altre due azzurre Lara Della Mea e Alice Pazzaglia, rispettivamente 18esima (+1"73) e 29esima (+3"58).

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Ora solare 2026, stanotte si cambia: come spostare le lancette - Video
Elisa: "Orgogliosa di chi scende in piazza per difendere diritti sacrosanti" - Video
Da Dragon Ball a Pokemon Go, a Lucca Comics la raccolta delle sigle più amate di Giorgio Vanni - Video
Caro carburanti, De Luca (Pd): "Montagna ha partorito topolino, governo non dà risposte" - Video
Macrì (Leonardo): "Da aerospazio nuovo rinascimento italiano" - Video
La tenda nel fango dei soldati ucraini al fronte, c'è anche un gattino da sfamare - Video
Al via Stati Generali di Progetto Civico, Onorato: "Primarie? Non possono essere a due" - Video
Calendario Pirelli 2027, in India un viaggio tra passato e presente - Videonews dalla nostra inviata
Vigilante (Gse): "Transizione energetica è fondamentale" - Video
Ue, Durigon: "Contiamo che Giorgetti ottenga scostamento di bilancio"
Centrosinistra, Manfredi: "Ora programma per risposte a italiani" - Video
Caro carburanti, Pichetto: "Se possibile interverremo ancora ma secondo disponibilità" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza