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Lazio, collezione speciale di figurine: arrivano gli eroi dello scudetto del '74

Presente anche l'immagine di Beppe Signori. L'iniziativa è promossa dall'associazione no profit 'Figurine forever'

Giancarlo Oddi e Francesco Troncarelli
Giancarlo Oddi e Francesco Troncarelli
27 settembre 2026 | 14.07
Simone Cesarei
LETTURA: 1 minuti

Una collezione speciale di figurine di calcio, pronta a far emozionare tutti i tifosi della Lazio. Oggi, domenica 27 settembre, sono state presentate le figurine solidali dei campioni dello Scudetto biancoceleste del 1973/74 e del bomber Beppe Signori, al Music Day nelle sale dell'Hotel Mercure Roma West.

Le immagini, che ritraggono tra gli altri bandiere laziali come Giancarlo Oddi, Giorgio Chinaglia e Vincenzo D’Amico, sono state realizzate dall'associazione no profit 'Figurine forever', che devolverà il ricavato della vendita a iniziative e progetti di solidarietà.

All'evento erano presenti l'ex stopper biancoceleste Giancarlo Oddi, che ha autografato centinaia di sue figurine e il giornalista Francesco Troncarelli con il firmacopie del suo libro 'Chinaglia per sempre', e che ha dato lo spunto, proprio con il suo volume, alla figurina di Long John.

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