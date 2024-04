Serie A, Dazn conquista 5,7 milioni di telespettatori: Inter-Juve la partita più vista

In questa stagione di Serie A 2023/2024 Dazn ha tenuto una media di circa 5.680.000 spettatori a giornata, lo confermano i dati di Omnicom Media Group per una ricerca commissionata dal quotidiano Libero, secondo cui inoltre il match più visto finora è stato Inter-Juventus del 4 febbraio 2024 con 2.274.596 spettatori. Nata a Londra nel 2015, la piattaforma a pagamento in streaming di eventi sportivi Dazn trasmette in Italia dal 1° luglio 2018, anno in cui ha iniziato con il campionato di Serie B e tre partite per turno della Serie A, oltre ad altre competizioni.

Da allora si è affermata sempre più, nonostante disguidi iniziali in particolare per problemi di connessione, arrivando ad avere i diritti su tutti i match del massimo campionato e a disporre di volti di prim'ordine come, tra i tanti, Diletta Leotta, Giorgia Rossi, Pierluigi Pardo e Marco Cattaneo. A quasi 6 anni dall'arrivo nel nostro Paese, grazie ai dati di Omnicom Media Group, possiamo trarre un primo bilancio. In questa stagione 2023/2024 ha tenuto una media di circa 5.680.000 spettatori a giornata, di poco inferiore (circa 100mila unità) rispetto alla stagione scorsa, forse più emozionante e più seguita per via della cavalcata del Napoli di Spalletti che ha attirato molta più platea del Sud.

Menzione d'onore, sempre secondo Omnicom Media Group, per le 5 partite più viste durante quest'ultimo campionato: al primo posto Inter-Juventus del 4 febbraio 2024 con 2.274.596 teste seguita da Juventus-Inter del 26 novembre 2023 (2.121.865), Napoli-Inter del 3 dicembre 2023 (2.016.504), Milan-Juventus del 22 ottobre 2023 (1.980.410) e Napoli-Juventus del 3 marzo 2024 (1.974.209). Le squadre più viste su Dazn sono nell'ordine: Juventus (media 1.296.288 spettatori), Milan (media 1.081.427), Inter (media 995.089), Roma (media 933.389), Napoli (media 932.405).