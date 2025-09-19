circle x black
Serie A, equilibrio nel derby di Roma

Su Sisal.it giallorossi in vantaggio a 2,60, i biancocelesti inseguono a 2,90 Poker di vittorie per la Juventus, a 1,52 con il Verona

Lo stadio Olimpico di Roma (Fotogramma)
19 settembre 2025 | 17.14
Redazione Adnkronos
Il Derby di Roma è il big match della quarta giornata di Serie A, nonché il primo della stagione. Lazio e Roma arrivano all’appuntamento reduci da due sconfitte nello scorso turno, i biancocelesti con il Sassuolo, i giallorossi con il Torino: quale migliore occasione per riscattarsi se non vincere la stracittadina? Per gli esperti di Sisal c’è grande equilibrio, la Roma – che non vince in casa dei biancocelesti addirittura dal 2016 - è leggermente favorita, a 2,60, la Lazio - che invece non fa tre punti nel derby dal 2023 – insegue a 2,90, il pareggio si gioca a 3,00. Le ultime sette stracittadine si sono tutte concluse con meno di tre reti complessive: anche stavolta l’Under 2,50 a 1,57 prevale sull’Over, a 2,50, con l’opzione di vedere entrambe le squadre in Gol a 1,95. Sarri recupera Castellanos, primo indiziato al gol tra i biancocelesti a 3,50. L’argentino guiderà l’attacco insieme a Zaccagni, a 5,00 e Pedro, spesso decisivo con la sua ex squadra: un gol o un assist dello spagnolo sono a 3,25. Gasperini dovrà fare a meno di Dybala, davanti dovrebbe schierare Ferguson, marcatore a 3,75, ed El Shaarawy, il cui terzo gol alla Lazio vale 4,50. Occhio a Soulè, già a segno contro il Pisa e soprattutto nell’ultima stracittadina: il secondo sigillo consecutivo dell’argentino nel derby vale 4,00.

La Juventus vuole dare continuità al suo momento positivo. I bianconeri sono a punteggio pieno e contro il Verona al Bentegodi potrebbe arrivare il poker di vittorie: la squadra di Tudor conduce a 1,52, si sale a 7,00 per l’impresa dei veneti, il pareggio si gioca a 3,75. L’Inter, dopo la felice parentesi in Champions, si rituffa nel campionato dove invece è reduce da due sconfitte consecutive con Udinese e Juventus. I nerazzurri devono tornare subito alla vittoria e la sfida interna con il Sassuolo sembra l’occasione giusta: gli esperti di Sisal favoriscono nettamente gli uomini di Chivu, a un rasoterra 1,28, il successo degli emiliani sale a 11,00, difficile anche il pareggio, a 5,75. Dopo due successi consecutivi, il Milan di Allegri ospita l’Udinese, ancora imbattuta dopo tre giornate: i rossoneri sono favoriti a 1,80, il successo dei friulani è dato a 4,75, a 3,50 il pareggio. Da seguire anche Torino – Atalanta, con Juric che è favorito contro la sua ex squadra: la Dea infatti, è avanti a 2,20 contro il 3,50 dei granata e il 3,25 del pareggio.

