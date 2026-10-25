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Serie A, oggi Lecce-Juventus 0-0 - Diretta

Trasferta in Puglia dei bianconeri nell'ottava giornata di campionato

Luciano Spalletti - Ipa
Luciano Spalletti - Ipa
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25 ottobre 2026 | 17.16
Emanuele Rizzi
LETTURA: 1 minuti

Trasferta di Serie A per la Juventus. Oggi, domenica 25 ottobre, i bianconeri sfidano il Lecce - in diretta tv e streaming - al Via del Mare nell'ottava giornata di campionato. La squadra di Spalletti è reduce dal pareggio di Europa League contro il Rennes per 2-2, mentre nell'ultima di Serie A è stata battuta per 3-0 dalla Lazio all'Allianz Stadium. Quella di Di Francesco invece ha superato l'Udinese per 3-0.

Lecce-Juventus, orario e probabili formazioni

La sfida tra Lecce e Juventus è in programma oggi, domenica 25 ottobre, alle ore 18. Ecco le probabili formazioni:

Lecce (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Kaba, Ngom, Maleh; N'Dri, Geubbels, Fatah. All. Di Francesco.

Juventus (3-4-1-2): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumí; McKennie, Sarr, Douglas Luiz, Cambiaso; Alajbegovic; Woltemade, Kolo Muani. All. Spalletti.

Lecce-Juventus sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv, e su quelli SkySport. Il match sarà disponibile anche in streaming sull'app SkyGo, su NOW e su Dazn.

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