Trasferta di Serie A per la Juventus. Oggi, domenica 25 ottobre, i bianconeri sfidano il Lecce - in diretta tv e streaming - al Via del Mare nell'ottava giornata di campionato. La squadra di Spalletti è reduce dal pareggio di Europa League contro il Rennes per 2-2, mentre nell'ultima di Serie A è stata battuta per 3-0 dalla Lazio all'Allianz Stadium. Quella di Di Francesco invece ha superato l'Udinese per 3-0.