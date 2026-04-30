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Serie A, L’Inter è pronta alla festa scudetto con il Parma

Nerazzurri a 1,20 su Sisal.i, nella lotta Champions avanza ancora la Juventus a 1,20 con il Verona

Serie A, L’Inter è pronta alla festa scudetto con il Parma
30 aprile 2026 | 14.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Il discorso scudetto potrebbe chiudersi alla 35esima giornata con l’Inter che, a San Siro contro il Parma, si gioca il primo di quattro match point per conquistare il tricolore numero 21. In realtà, la squadra di Chivu potrebbe avere la matematica certezza dello scudetto ancora prima di scendere in campo: in caso di sconfitta del Napoli contro il Como e se il Milan non vince con il Sassuolo, infatti, si potrà festeggiare a prescindere dal risultato. Se così non fosse, per gli esperti di Sisal l’Inter è comunque strafavorita nel match contro i ducali, con il successo a 1,20, il blitz dei gialloblù vale ben 13 volte la posta e il pareggio è a 6,50. L’Inter ha segnato 17 gol nelle ultime 5 partite e ha vinto 4 delle ultime 5 gare casalinghe segnando 14 reti: l’Over 2,50 degli uomini di casa è a 1,90, con la possibilità di vincere senza subire reti a 1,88. Senza bomber Lautaro Martinez, saranno Pio Esposito e Thuram i terminali offensivi nerazzurri, entrambi in gol a quota 2,00. Nel Parma spicca Nesta Elphege, che ha messo lo zampino in tutte le ultime tre con l’assist contro il Napoli e i gol contro Udinese e Pisa: la sua rete a San Siro vale 6,00.

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La Juventus vuole blindare la Champions e la gara interna con il Verona, con Como e Roma impegnate contro Napoli e Fiorentina, è un’ottima chance per consolidare il vantaggio. I bianconeri conducono il pronostico con il successo a 1,20, si sale a 14,00 per la vittoria ospite, il segno X è a 6,50. Dopo aver saltato il Milan, Yldiz torna titolare e la sua rete è tra le più probabili, a 2,25. Il sogno Champions del Como è a soli tre punti, i lariani non vogliono mollare e nella sfida interna contro il Napoli partono favoriti: la squadra di Fabregas è leggermente avanti, a 2,25, a 3,25 il successo degli azzurri con il pareggio a 3,20. Tra le pretendenti all’Europa che conta, c’è anche la Roma che ospita la Fiorentina: i giallorossi sono ampiamente favoriti per gli esperti Sisal, a 1,62, il blitz della viola all’Olimpico sale a 5,25, il pareggio è a 4,00. Con 11 gol in 14 gare, Malen, dal suo debutto in campionato, è il miglior marcatore della Serie A ed è a tre reti dal record di Batistuta (14 reti in 15 partite): la sua firma nella sfida con la Fiorentina è a 2,00. Gara in discesa per il Milan al Mapei contro il Sassuolo, i rossoneri sono avanti per la conquista di tre punti pesanti in ottica Champions, a 1,67, contro il 4,50 dei neroverdi e il 4,00 del pareggio.

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Serie A Scudetto Inter Parma Juventus Champions
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