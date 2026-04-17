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Serie A – L’Inter “vede” lo scudetto: nerazzurri in discesa con il Cagliari

A 1,20 su Sisal.it. Il Como non molla la presa Champions, lariani a 1,65 con il Sassuolo

Serie A – L’Inter “vede” lo scudetto: nerazzurri in discesa con il Cagliari
17 aprile 2026 | 09.21
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

La marcia scudetto dell’Inter prosegue nella 33esima giornata, con la sfida interna contro il Cagliari. La squadra di Chivu ha messo la quinta nello scorso turno, vincendo in rimonta dopo essere andata sotto di due gol con il Como, mentre le inseguitrici Napoli e Milan hanno frenato. Con la squadra di Conte staccata a 9 punti e i rossoneri addirittura a – 12, a sei giornata dalla fine del campionato, la capolista è sempre più vicina al trionfo. A San Siro arriva il Cagliari reduce dalla vittoria cruciale nella sfida salvezza con la Cremonese, con cui i nerazzurri sono imbattuti in casa da 8 partite, di cui 6 vittorie. Per gli esperti di Sisal, la squadra di Chivu non si ferma, con il successo a 1,20, il blitz dei sardi è un’impresa da 13 volte la posta, il pareggio si gioca a 7,00. I nerazzurri hanno segnato almeno 2 gol nelle ultime 7 sfide con il Cagliari e, anche stavolta, ci sono buone chance per l’Inter di andare segno, con l’ipotesi di realizzare più di due marcature a 1,90. Lautaro Martinez si è fermato di nuovo, ma può pensarci Thuram a trascinare i suoi verso un altro successo: dopo la doppietta con il Como, il francese è il primo candidato al gol, a 2,00. Sfida nella sfida, quella dei due fratelli Esposito, che si ritrovano l’uno contro l’altro: Pio, autore di un gol per l'Inter nella gara d'andata, è a 2,00, Sebastiano, miglior marcatore dei sardi, a 6,00.

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Il Como va al Mapei ospite del Sassuolo, che a marzo aveva già rallentato la corsa Champions della Juventus, fermata sull’1 a 1. I neroverdi, tra le mura amiche, vantano vittime eccellenti come Lazio e Atalanta, ma il Como, ora quinto a due punti dal quarto posto, non vuole mollare la presa sulla qualificazione alla prossima Champions. Gli esperti Sisal, dopo un solo punto in due partite, prevedono un ritorno al successo dei lariani, a 1,65, si sale a 5,00 per la vittoria della squadra di Grosso, il segno X è a 4,00. I neroverdi dovranno fare a meno del loro attaccante di punta, Berardi, espulso con il Genoa, in avanti spazio dunque a Pinamonti, a 4,50, affiancato da Lauriente, a 5,00, e Volpato, a 7,50. Nel Como, ha il posto assicurato il capocannoniere Tasos Douvikas: l'attaccante greco ha segnato in entrambe le partite giocate contro il Sassuolo in questa stagione (campionato e Coppa Italia), un’altra sua rete ai neroverdi vale 2,00. Sugli scudi anche Nico Paz, la cui rete è a 2,40, con assist a 3,00.

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Serie A Inter Cagliari Como Sassuolo Champions
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