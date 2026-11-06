Serie A, Napoli–Lazio ultima spiaggia per Allegri: su Sisal.it partenopei favoriti a 2,30

Riflettori puntati sull’11esima giornata di Serie A, in cui andranno in scena ben tre big match. Il primo si gioca al Maradona con il Napoli che, in un momento di grande difficoltà, ospita la Lazio capolista. Stati d’animo agli opposti quelli delle due squadre, con gli azzurri alle prese con una delle peggiori partenze di sempre e, dall’altra parte, i biancocelesti, ancora imbattuti e reduci da sei vittorie consecutive. La Lazio ha poi vinto quattro delle ultime sette sfide di Serie A contro il Napoli ma stavolta, per gli esperti Sisal, la squadra di Gattuso interromperà la sua striscia di imbattibilità: gli uomini di Allegri – su cui aleggia lo spettro dell’esonero dopo le sconfitte contro Porto e Juventus– sono infatti favoriti, con il successo a 2,30, si sale a 2,90 per la sesta vittoria in stagione dei biancocelesti, il pareggio è a 3,50. Numeri allarmanti per il Napoli, che ha subito 24 gol nelle 14 partite stagionali in tutte le competizioni, mentre la Lazio vanta la miglior difesa del campionato (a pari merito col Como) con appena 8 reti al passivo: la sfida si preannuncia spettacolare, con entrambe in rete, a 1,60, e con più di tre reti totali, a 1,72. Rasmus Hojlund non segna con il Napoli da quasi due mesi, la sua ultima rete risale alla partita contro l’Inter: quella contro i capitolini potrebbe essere l’occasione per interrompere il lungo digiuno, ipotesi a 2,75, ma occhio a Kevin De Bruyne che, con tre gol nelle ultime cinque presenze, è dato marcatore a 4,50. Tra gli uomini di Gattuso, spicca Gustav Isaksen che ha segnato 4 reti nelle ultime 5: il danese è uno dei principali indiziati a finire sul tabellino marcatori, a 4,00.

Sfida da non perdere a San Siro tra Inter e Como. Dopo la sconfitta nel derby, primo stop in campionato, i nerazzurri affrontano una sfida difficilissima contro il Como, reduce da quattro vittorie consecutive in Serie A e dal 9-1 in Champions League sul campo del Lens. Per gli esperti Sisal, la squadra di Chivu tornerà a vincere, il successo è dato infatti a 1,85, si sale a 3,60 per il blitz lariano che con l’Inter non ha mai vinto, mentre il segno X è a 4,00. Sembra certo che a mancare non sarà lo spettacolo: nei 6 incroci delle ultime due stagioni, infatti, il bilancio complessivo è stato di 20 gol, vale a dire 3,33 a partita. Anche stavolta, il Gol è a 1,45 con la possibilità di più di 4 reti totali a 2,10. Attenzione al fattore Ribaltone: i nerazzurri hanno rimontato il risultato cinque volte in otto giornate di campionato, l’ipotesi che avvenga una rimonta anche in questo match è a 5,25. L’ultimo big match di giornata è quello del Franchi tra la Fiorentina e la Juventus, una sfida tra le più sentite della nostra Serie A. La viola è imbattuta nelle ultime quattro sfide contro i bianconeri ma, per gli esperti Sisal, parte in salita con il successo a 3,40 contro il 2,05 dei bianconeri. Turno positivo per la Roma, vincente con il Sassuolo a 1,28 contro il 9,00 dei neroverdi, e per il Milan favorito a 1,80 nella trasferta con il Genoa, a 4,50.