Il Bologna non riesce a tornare al successo nella sfida per l'Europa contro il Como. Finisce 1-1 al Sinigaglia, con i padroni di casa che agguantano il pareggio al 94' con Baturina dopo il gol di Cambiaghi per i rossoblù. Il Bologna subisce il gol in un finale concitato e si porta a 27 punti, mentre il Como sale a 34, a -2 dalla Roma. Nell'altra sfida delle 15 di oggi, sabato 10 gennaio, finisce 2-2 al Bluenergy Stadium tra l'Udinese e il Pisa.

Como-Bologna 1-1

Primo tempo giocato a ritmi elevatissimi con le occasioni più importanti che arrivano al primo e all'ultimo minuto. A inizio partita è il Bologna ad andare vicinissimo al vantaggio. Al 1' parata sensazionale del portiere del Como Butez che neutralizza il mancino di Cambiaghi dal limite dell'area piccola. Al 7' risponde il Como con il primo tiro nello specchio: Nico Paz va in verticale per Jesus Rodriguez sulla sinistra, serpentina dello spagnolo che trova spazio accentrandosi e calcia con il destro, ma respinge Ravaglia. Al 23' errore di Ravaglia che regala palla all'attacco lariano con Nico Paz che calcia da fuori ma il portiere è bravo a rientrare tra i pali e respingere. Al 26° minuto, Lucumì è costretto a uscire dal campo per un guaio muscolare. E al termine del primo tempo Freuler disinnesca un pallone pericolosissimo di Da Cunha destinato a Vojvoda.

Si riparte nella ripresa e il Bologna passa in vantaggio. Al 49' Vojvoda sorpreso dal pressing di Castro che gli ruba palla e serve Cambiaghi che entra in area, salta l'avversario con un tunnel e la piazza alla sinistra di Butez, non impeccabile, per lo 0-1. La squadra di Italiano continua a spingere e al 56' sfiora il raddoppio: Pobega raggiunge il fondo sulla sinistra e mette palla al centro con Castro che non tocca pulito e Kempf riesce ad allontanare. Al 61' episodio controverso con l'arbitro Abisso che estrae il cartellino rosso per Cambiaghi dopo uno scontro tra Van Der Brempt e il giocatore del Bologna, che dopo essere stato colpito alza il gomito colpendo in volto l'avversario.

Bologna che resta in dieci uomini. Il Como riprende ad attaccare forte dell'uomo in più, e al 64' ancora l'arbitro protagonista assegnando un calcio di rigore per un fallo su Douvikas, ma dopo l'intervento del Var il direttore di gara cambia la decisione e toglie il penalty alla squadra di Fabregas. Il Bologna si abbassa per difendere e al 68' Nico Paz prende la mira in mezzo all'area di rigore ma colpisce il palo interno. Italiano mette forze fresche con gli ingressi di Casale, Ferguson e Immobile per difendere il vantaggio. Pressione incessante del Como che al 94' trova il pareggio di Baturina, da poco entrato, con un destro a giro dal vertice sinistro dell'area che infila il pallone dove Ravaglia non può arrivare e consente ai lariani di restare ancora imbattuti in casa.

Udinese-Pisa 2-2

Primo tempo ricco di occasioni e tre gol. Il Pisa passa in vantaggio al 13’ con Tramoni, che servito da Aebischer si inventa un tiro delizioso che si infila all’incrocio dei pali per lo 0-1. Ma il vantaggio dura poco e l'Udinese al 16’ pareggia con Kabasele di testa su corner di Zaniolo. I friulani prendono in mano il gioco e nel finale trovano il vantaggio ribaltando la gara grazie al calcio di rigore per un fallo di Leris su Ekkelenkamp realizzato da Davis per il 2-1.

Nella ripresa Runjaic perde Zaniolo dopo un quarto d'ora e il Pisa al 66' sfrutta una clamorosa dormita difensiva: nessuno segue Piccinini sul cross di Tramoni, colpisce di testa e impegna Okoye che non trattiene, arriva Meister che insacca da due passi per il 2-2. La gara è aperta con occasioni da entrambe le partiti. Il Pisa colpisce un palo con Meister al 77' e impegna Okoye in un paio d'occasioni, mentre l'Udinese colpisce un legno con Atta all'88'. Passa un minuto e i friulani, clamorosamente, si divorano il tris con Davis, che calcia altissimo da due passi. Nei minuti di recupero le due squadre si accontentano del punto, così l'Udinese resta nona con 26 punti, mentre il Pisa aggancia Fiorentina e Verona a quota 13 punti.