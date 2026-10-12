circle x black
Cerca nel sito
 

Torino-Udinese, papera clamorosa di Okoye: Kulenovic ringrazia e firma il 2-1

Al 67' il Torino torna avanti grazie al neo entrato Kulenovic, ma sul gol pesa l'uscita disastrosa di Okoye, che travolge Bertola e spalanca la porta ai granata.

Maduka Okoye - Ipa
Maduka Okoye - Ipa
12 ottobre 2026 | 22.25
Alberto Tomasi
LETTURA: 1 minuti

Il Torino si riporta in vantaggio al 67', ma a prendersi la scena è soprattutto il grave errore di Okoye. Il portiere dell'Udinese sbaglia completamente i tempi dell'uscita e travolge il compagno Bertola, lasciando la situazione in mano ai granata.

Vlasic è il più rapido ad approfittarne e serve Kulenovic, appena entrato in campo. Il croato deve solo appoggiare il pallone con il destro per firmare il 2-1. Una vera e propria doccia fredda per l'Udinese, punita da una disattenzione pesantissima del proprio portiere proprio nel momento in cui la partita era nuovamente in equilibrio.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
torino udinese kulenovic okoye
Vedi anche
Sciopero Ex Ilva, a Taranto continua l'occupazione delle statali 100 e 106 - Video
Nuoro, dopo 27 ore estratto vivo lo speleologo bloccato in una grotta - Video
News to go
Tatuaggi, boom di imprese in Italia
Lunetta Savino torna giudice Libera Orlando: "Il superpotere? L'ossessione per la giustizia"
Aggressione Davide Iacopini, bollettino medico: l'attore ancora sottoposto a "trattamento intensivo" - Video
Ai, monsignor Paglia: "La tecnologia deve essere al servizio dell'uomo"
Barrese (Intesa Sanpaolo): "Credito e innovazione per accelerare crescita imprese"
Biffi (Assolombarda): "Siamo all'alba di un passaggio fondamentale nella rivoluzione tecnologica"
Luppi (Assolombarda): "Innovazione chiave di volta per aumento produttività" - Video
Chiarini (Assolombarda): "Investire sui giovani per accelerare l'innovazione Ai" - Video
Santoni (Assolombarda): "Innovazione, Ai e formazione per crescita e futuro giovani" - Video
Bozzetti (Fondazione Fiera Milano): "AI deve essere governata dall'intelligenza umana" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza