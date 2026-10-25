Il Milan torna in campo in Serie A. Oggi, domenica 25 ottobre, i rossoneri sfidano in trasferta l'Udinese - in diretta tv e streaming - nell'ottava giornata di campionato. La squadra di Amorim è reduce dalla sconfitta di Europa League contro il Bournemouth per 3-0 in Inghilterra, mentre in Serie A ha superato l'Atalanta 3-2 a San Siro. Quella di Runjaic è stata invece battuta dal Lecce per 3-0 in casa nell'ultimo turno.