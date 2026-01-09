circle x black
Sinner-Alcaraz, domani il 'super match' a Seul: orario, montepremi e dove vederlo in tv e streaming

I due fuoriclasse del tennis mondiale inaugurano il 2026 con una ricchissima esibizione

Sinner e Alcaraz - Fotogramma/IPA
09 gennaio 2026 | 15.00
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Inizia il 2026 di Jannik Sinner. Domani, sabato 10 gennaio, il fuoriclasse azzurro affronterà Carlos Alcaraz nel primo match dell'anno. Si tratterà di una ricchissima esibizione a Seul, in Corea del Sud, 'The Hyundai Card Super Match'. Il numero 1 e il numero 2 del ranking Atp ricominceranno così da dove avevano finito, visto che si erano affrontati anche nell'ultima partita ufficiale del 2025, la finale delle Atp Finals a Torino. Ecco orario, montepremi della sfida e dove vederla in tv e streaming.

Sinner-Alcaraz, montepremi super match Seul

Ma quanto vale la super sfida di Seul tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz? Il big match garantirà a entrambi un gettone di partecipazione di due milioni di euro.

Sinner-Alcaraz, orario e dove vederla

Sinner-Alcaraz, esibizione che rientra nella Hyundai Card Super Match, inizierà domani, sabato 10 gennaio, alle 8 ora italiana e sarà visibile in diretta in chiaro su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre) e su Tv8 ma in differita (alle 22 italiane). Per gli abbonati Sky, match visibile su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203). Partita visibile in streaming su SuperTenniX, Sky Go e Now.

