I due fuoriclasse del tennis mondiale inaugurano il 2026 con una ricchissima esibizione
Inizia il 2026 di Jannik Sinner. Domani, sabato 10 gennaio, il fuoriclasse azzurro affronterà Carlos Alcaraz nel primo match dell'anno. Si tratterà di una ricchissima esibizione a Seul, in Corea del Sud, 'The Hyundai Card Super Match'. Il numero 1 e il numero 2 del ranking Atp ricominceranno così da dove avevano finito, visto che si erano affrontati anche nell'ultima partita ufficiale del 2025, la finale delle Atp Finals a Torino. Ecco orario, montepremi della sfida e dove vederla in tv e streaming.
Ma quanto vale la super sfida di Seul tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz? Il big match garantirà a entrambi un gettone di partecipazione di due milioni di euro.
Sinner-Alcaraz, esibizione che rientra nella Hyundai Card Super Match, inizierà domani, sabato 10 gennaio, alle 8 ora italiana e sarà visibile in diretta in chiaro su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre) e su Tv8 ma in differita (alle 22 italiane). Per gli abbonati Sky, match visibile su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203). Partita visibile in streaming su SuperTenniX, Sky Go e Now.