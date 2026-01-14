circle x black
Cerca nel sito
 

"Sinner è il numero uno", gaffe al Million Dollar 1 Point Slam: Jannik ride con... Alcaraz - Video

Il tennista azzurro è stato eliminato al primo turno dello speciale torneo

Sinner e Alcaraz - X
Sinner e Alcaraz - X
14 gennaio 2026 | 12.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jannik Sinner 'ride' con Carlos Alcaraz a Melbourne. Durante il 'Million Dollar 1 Point Slam' di oggi, mercoledì 14 gennaio, il tennista azzurro è stato eliminato al primo turno dello speciale torneo, che mette in palio un maxi montepremi da un milione di dollari australiani con match a eliminazione diretta da un solo punto tra tennisti professionisti e amatori.

Prima della sfida con il dilettante australiano Jordan Smith, vincitore finale del torneo, Sinner è stato presentato dallo speaker dell'arena come il "numero uno del mondo". Immediata la reazione dell'azzurro, scivolato al secondo posto del ranking al termine della scorsa stagione, che ha fatto segno 'quasi' con la mano girandosi verso la tribuna.

Lì c'è Carlos Alcaraz, 'vero' numero uno del mondo, che nel frattempo è scoppiato a ridere per la scena. "Aspetta, aspetta, è numero due, ma vuole tornare numero uno", si è corretto subito il presentatore dell'evento, "qui c'è Carlos che sta dicendo 'non ancora'".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
sinner sinner alcaraz sinner million dollar 1 point slam sinner numero uno sinner video alcaraz
Vedi anche
News to go
Sciopero dei taxi, in corso la protesta
News to go
Buoni pasto elettronici, soglia di esenzione a 10 euro nel 2026
News to go
Scuola, al via le iscrizioni per il nuovo anno
News to go
Giochi olimpici invernali, 6 febbraio a San Siro cerimonia di apertura
News to go
Venezuela, rilasciati Alberto Trentini e Mario Burlò
News to go
Luce e gas, novità Arera
News to go
Bulgaria nell'euro
Giuseppe Di Matteo, 30 anni fa assassinato dalla mafia. Il ricordo - Video
Decine di trattori invadono Milano, la protesta contro l'accordo Ue-Mercosur - Video
Brescia, investe due persone e scappa - Video
Referendum giustizia, Marattin: "Data non mi appassiona, importante buona campagna" - Video
Acca Larenzia, l'aggressione ai quattro attivisti di Gioventù Nazionale - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza