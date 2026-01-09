circle x black
Sinner-Alcaraz, la suggestione: "Doppio insieme? Sarebbe bello"

Il fuoriclasse azzurro apre all'opportunità: "Giocare con Carlos, perché no..."

Sinner e Alcaraz - Fotogramma/IPA
09 gennaio 2026 | 10.28
Redazione Adnkronos
Il mondo è abituato a vederli ai lati opposti del campo, ma potrebbe verificarsi l'ipotesi di un doppio con Jannik Sinner e Carlos Alcaraz dallo stesso lato della rete: se ne è parlato durante la conferenza stampa congiunta a Seul in vista del match esibizione dei due top del tennis mondiale. "Facciamo così tanti tornei, è difficile giocare anche il doppio. Ma probabilmente da Seul potremmo farlo almeno una volta", ha detto Alcaraz. Seguito da Sinner: "non ne abbiamo mai parlato, ma sarebbe bello essere dallo stesso lato del campo. Quest'anno o il prossimo, perché no".

Sinner: "Match a Seul con Alcaraz non influenzerà Australian Open"

In conferenza stampa, il fuoriclasse azzurro ha aggiunto: "Sarà interessante vedere come inizierà la stagione e come andrà. Ci sono tante cose diverse per noi. Il 2026 inizierà in Australia, domani speriamo di giocare un buon tennis ma non influenzerà il primo vero appuntamento dell'anno". Lo ha detto Jannik Sinner, in conferenza stampa a Seul insieme a Carlos Alcaraz in vista del match esibizione che anticipa il probabile scntro aglo Australian Open. "Cercheremo di far divertire le persone". Quanto al paragone con i Big Three "so quello che hanno fatto e non possiamo paragonarci a loro. Se dovessimo calare un po' gli altri sono pronti a prendere il nostro posto. Tutti sono diversi: io sono felice di far parte di questa rivalità e per me è molto bello avere lui che mi spinge al limite tutte le volte che giochiamo".

