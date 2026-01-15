circle x black
Cerca nel sito
 

Sinner-Auger Aliassime: orario, precedenti e dove vederla in tv

Il tennista azzurro affronta il canadese nell'esibizione di Melbourne

Jannik Sinner - Afp
Jannik Sinner - Afp
15 gennaio 2026 | 16.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Nuova esibizione per Jannik Sinner. A pochi giorni dall'inizio degli Australian Open, primo Slam della stagione, il tennista azzurro sfida il canadese Felix Auger-Aliassime - in diretta tv e streaming - venerdì 16 gennaio a Melbourne nell'ultimo match preparatorio al torneo a cui arriva da bicampione in carica, avendo vinto le edizioni 2024 e 2025.

Sinner-Auger Aliassime, orario e precedenti

La sfida tra Sinner Auger-Aliassime è in programma venerdì 16 gennaio alle 17 australiane, ovvero le 7 ora italiana. I due tennisti si sono affrontati in sei precedenti, con l'azzurro che conduce con un parziale di 4-2. L'ultimo match risale alla fase a girone delle ultime Atp Finals, quando Sinner si impose in due set.

Sinner-Auger Aliassime, dove vederla in tv

Sinner-Auger Aliassime sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali di Discovery+. Il match si potrà vedere anche in streaming sulla piattaforma web di Discovery+ oltre che, gratis, sul canale YouTube degli Australian Open.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
sinner auger aliassime sinner auger aliassime sinner australian open sinner esibizione sinner orario sinner dove vederlo in tv
Vedi anche
News to go
In pensione a 64 anni nel 2026, quando è possibile
News to go
Giorgia Meloni, oggi il compleanno della premier
Paolo Sorrentino: "La Grazia agli Oscar? Sono diventato grande per i premi" - Video
Federica Torzullo, proseguono le ricerche: videonews nostro inviato
News to go
Pesca, è crisi nera per le vongole nell’Alto Adriatico
News to go
Prezzi alle stelle dei generi alimentari: l'indagine dell'Antitrust
News to go
Sciopero dei taxi, in corso la protesta
News to go
Buoni pasto elettronici, soglia di esenzione a 10 euro nel 2026
News to go
Scuola, al via le iscrizioni per il nuovo anno
News to go
Giochi olimpici invernali, 6 febbraio a San Siro cerimonia di apertura
News to go
Venezuela, rilasciati Alberto Trentini e Mario Burlò
News to go
Luce e gas, novità Arera


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza