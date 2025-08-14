circle x black
Sinner-Auger Aliassime: orario, precedenti e dove vederla in tv

Il tennista azzurro sfida il canadese ai quarti del Masters 1000 di Cincinnati

Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
14 agosto 2025 | 09.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jannik Sinner torna in campo a Cincinnati. Il tennista azzurro sfida oggi, giovedì 14 agosto, il canadese Felix Auger Aliassime, numero 28 del ranking Atp, nei quarti di finale del Masters 1000 americano. Sinner, che arriva al torneo da campione in carica dopo aver vinto la scorsa edizione battendo in finale Frances Tiafoe, ha superato ieri Adrian Mannarino in due set, intervallato da quasi tre ore di interruzione per pioggia, negli ottavi, mentre aveva già battuto Daniel Elahi Galan all'esordio e Gabriel Diallo nel terzo turno.

Sinner-Auger-Aliassime, orario e precedenti

La sfida tra Sinner e Auger Aliassime è in programma oggi, giovedì 14 agosto, non prima delle 21 ora italiana. Il match è il terzo in programma sul campo Centrale di Cincinnati. I due tennisti si sono sfidati in tre precedenti, tutti vinti dal canadese, che conduce quindi con un netto 3-0 nel parziale. L'ultimo incontro risale al Masters 1000 di Madrid dello scorso anno, quando Sinner fu costretto a ritirarsi per infortunio.

Sinner-Auger-Aliassime, dove vederla in tv

Sinner-Auger Aliassime, così come tutto il Masters 1000 di Cincinnati, sarà trasmesso in diretta televisiva e in esclusiva sui canali di Sky Sport. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app Sky Go e su NOW, oltre che su Tennis Tv.

