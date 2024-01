Jannik Sinner al terzo turno del tabellone del singolare maschile dell'Australian Open 2024, il primo torneo stagionale dello Slam. Nel match valido per il secondo turno, oggi 17 gennaio 2024, il numero 4 del mondo batte agevolmente per 6-2, 6-2, 6-2 l'olandese Jesper de Jong, proveniente dalle qualificazioni, in 1h43'. Il 22enne italiano attende il vincente della sfida tra il colombiano Daniel Galan e l'argentino Sebastian Baez, numero 26 del tabellone.

La partita

L'azzurro apre il programma della giornata sul campo della Margaret Court Arena archivia la pratica contro de Jong senza dover forzare i colpi e senza doversi spremere. Sinner si appoggia a 6 ace e rispetto al primo turno alza la percentuale di prime palle (64%), senza concedere nemmeno una palla break al rivale. I 26 colpi vincenti sono più che sufficienti contro un avversario che commette una valanga di errori gratuiti (37) e cede rapidamente appena il ritmo dello scambio sale.

Sinner, quasi infallibile quando si presenta a rete (21/25) spezza l'equilibrio sul 2-2: nel quinto game, in cui esibisce le proprie doti atletiche arrivando su una velenosa palla corta, mette a segno il primo break della giornata e allunga (3-2). Il 22enne altoatesino concede il bis nel settimo gioco prendendo il largo. L'azzurro si aggiudica il game più lungo dell'incontro (16 punti) vola sul 5-2 e chiude agevolmente per 6-2. Il secondo parziale è ancora più agevole. L'altoatesino stavolta strappa nel terzo game e scappa fino al 5-1 senza concedere nulla al rivale: la frazione va in archivio per 6-2 senza sussulti. de Jong non è più in partita e Sinner marcia verso il traguardo (4-0) scavando un gap incolmabile nel terzo set. de Jong, come nei parziali precedenti, conquista due game prima di alzare bandiera bianca.

Jabeur eliminata

La quarta giornata del torneo si apre con una sorpresa nel singolare femminile. La tunisina Ons Jabeur, testa di serie numero 6, viene travolta dalla russa Mirra Andreeva che si impone per 6-0, 6-2 in appena 54 minuti.