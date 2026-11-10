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Cahill: "Con Sinner un viaggio incredibile, ho grande rispetto per Norman"

L'ex coach del fuoriclasse azzurro ha parlato nell'evento 'Be like Sinner', organizzato da Allianz Italia a Milano: "Avrei firmato per i risultati ottenuti con lui"

Cahill e Sinner - IPA
Cahill e Sinner - IPA
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10 novembre 2026 | 14.57
Michele Antonelli
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"Ogni campione è diverso, ma la qualità che ho visto in lui in questi cinque anni è la curiosità nel voler sempre migliorare". Così Darren Cahill ha commentato, in occasione dell'evento 'Be like Sinner', organizzato da Allianz Italia a Milano, la chiusura del rapporto professionale con Jannik Sinner. Cahill, che ha allenato il fuoriclasse azzurro dal 2021 al 2026, ha spiegato: "Jannik fa sempre tante domande per migliorare come tennista e come persona, usa queste informazioni per diventare un atleta e una persona migliore. Di un campione così devi guadagnarti la fiducia e la confidenza. Lui si è sempre impegnato tanto e ha creduto nel team, in noi".

Cahill: "Norman migliora tutti"

Il tecnico australiano ha poi spiegato come il merito dei traguardi raggiunti sia in gran parte di Sinner: "È lui che fa il 99% del lavoro e decide cosa fare in campo. Allenatori, fisioterapisti e manager fanno un 1% finale incredibilmente importante per fare la differenza tra un buon tennista e un grande tennista. Quando l'ho conosciuto avrei firmato per i risultati che poi abbiamo ottenuto, parliamo di un viaggio incredibile. Ne sono molto orgoglioso". Il commento finale è sulla scelta di Magnus Norman, nuovo coach di Sinner: "Ho grande rispetto per lui. Nel 2013 dissi che migliora tutti, ora allenerà Jannik e quindi...". Adesso, parola al campo.

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