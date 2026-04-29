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Sinner 'incorona' Jodar a Madrid: "Che giocatore incredibile"

Il fuoriclasse azzurro ha parlato così del 19enne spagnolo, dopo il successo nei quarti del Masters 1000: "Mi ha spinto al limite"

Jannik Sinner - Fotogramma/IPA
Jannik Sinner - Fotogramma/IPA
29 aprile 2026 | 18.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Spettacolo ai quarti di finale del Masters 1000 di Madrid. Oggi, mercoledì 29 aprile, Jannik Sinner ha battuto lo spagnolo Rafa Jodar, staccando il pass per la semifinale. Sul vetro della telecamera, il numero 1 del ranking Atp ha scritto: "What a player", "Che giocatore". Senza risparmiare i complimenti al talentuoso avversario, il 19enne spagnolo che in questi giorni ha incantato il mondo del tennis.

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Sinner: "Jodar giocatore incredibile"

Al termine del match, nella classica intervista post-partita, Sinner ha aggiunto: "Jodar mi ha spinto fino al limite, è un giocatore incredibile. Era la prima volta che lo affrontavo, le prossime volte saprò cosa aspettarmi. Sono molto felice della vittoria, è stata una partita di grande qualità. Nel secondo set ho avuto un po' di fortuna, ora pensiamo al prossimo turno. Essere in semifinale per la prima volta a Madrid vuol dire tanto".

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