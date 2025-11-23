circle x black
Cerca nel sito
 

Coppa Davis, Sinner: "Vittoria incredibile". E Binaghi: "Aveva ragione lui"

Il tennista azzurro ha fatto i complimenti alla Nazionale di Volandri dopo il trionfo contro la Spagna

Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
23 novembre 2025 | 21.13
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jannik Sinner esulta con l'Italia. Il tennista azzurro, che ha rinunciato alla chiamata di capitan Volandri, ha fatto i complimenti alla Nazionale, che oggi, domenica 23 novembre, ha battuto la Spagna in finale di Coppa Davis: "Complimenti per questa vittoria incredibile", ha scritto Sinner con tanto di emoticon tricolori in una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram.

A tirare in ballo il numero due del mondo, che al momento del 'gran rifiuto' alla Davis aveva generato molte polemiche, è stato il presidente della Fitp Angelo Binaghi: "Aveva ragione Sinner, potevamo vincerla anche senza di lui", aveva detto ai microfoni Rai pochi minuti dopo il trionfo.

Il riferimento è all'intervista concessa dal numero due del mondo a SkySport, in cui Sinner ricordava come l'Italia avesse una squadra forte anche senza di lui e che poteva vincere comunque il torneo. Una profezia diventata realtà.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
coppa davis sinner coppa davis sinner vittoria coppa davis italia coppa davis
Vedi anche
Ornella Vanoni, l'omaggio di Fazio a Che tempo che fa - Video
Vanoni, sfilata di artisti e oltre 5mila persone a camera ardente - Video
Unicef, 417 milioni di bambini nel mondo vivono in povertà
Vanoni, l'omaggio del corteo 'Non una di meno' a Roma: partecipanti cantano 'La voglia, la pazzia'
Bologna, tensione alla protesta contro Virtus-Maccabi: razzi, fuochi d'artificio e idranti - Video
Siracusa, teneva uno scimpanzé in casa legato a una catena: denunciato
Ucraina-Russia, Putin: "Piano Trump può essere base per pace" - Video
Ucraina al bivio, Zelensky e il piano Trump: "Scelte difficili" - Video
News to go
Consumi elettrici e fotovoltaico, il trend in Italia
News to go
Pronto soccorso, l'allarme: "Da gennaio uno su quattro con la metà del personale necessario" - Video
News to go
Black Friday, sconti e offerte in arrivo: come funziona - Video
News to go
Maltempo, dal Nord Europa freddo e gelo sull'Italia - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza