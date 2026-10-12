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Sinner, il dottore che cura il ginocchio: "Tornerà presto"

Il tennista azzurro ha annunciato che non tornerà in campo prima del 2027

Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
12 ottobre 2026 | 13.05
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jannik Sinner tornerà presto, parola di Herbert Schoenhuber. A esprimersi sull'infortunio del tennista azzurro, costretto a rinunciare a tornare in campo per l'ultima parte di stagione a causa del problema al ginocchio che lo aveva già spinto al forfait a US Open e swing asiatico, è stato il dottore che lo ha preso ufficialmente in cura. Uno specialista che ha già avuto a che fare con campioni dello sport come Alberto Tomba prima e Sofia Goggia poi.

"TORNA PRESTO JANNIK!", inizia così il lungo post della clinica Physioclinic, in cui opera proprio il dottor Schoenhuber, "“Sinner, che ha annunciato di aver chiuso la stagione in anticipo a causa del problema al ginocchio destro, ha deciso di affidarsi alle cure del dottor Herbert Schoenhuber, cofondatore di Physioclinic, ortopedico di fama internazionale, storico presidente della commissione medica della FISI (la Federazione di sci, ndr)".

"Herbert Schoenhuber, sin dai tempi di Alberto Tomba è stato un medico importantissimo per i destini di tanti sportivi professionisti. L’episodio più recente è legato a Sofia Goggia, al ‘miracolo di Pechino’, quando, dopo la caduta di Cortina, proprio il medico altoatesino seguì, al fianco di Andrea Panzeri, la prima visita al ginocchio della bergamasca, scongiurando un danno al crociato che impedisse completamente la chance di andare ai Giochi, dove poi Goggia vinse l’argento in discesa. Siamo sicuri che anche Jannik, numero uno al mondo, nei prossimi mesi si riprenderà bene e tornerà a far sognare tutti gli appassionati di tennis già dalla prossima stagione", ha concluso la clinica sui social, rassicurando così i tifosi del numero uno del mondo.

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