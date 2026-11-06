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"Jannik è incredibile", Magnus Norman e quella frase su Sinner detta a Wawrinka nel 2024

Il curioso episodio risale a un allenamento di un paio di anni fa tra il fuoriclasse azzurro e lo svizzero

Magnus Norman - IPA
Magnus Norman - IPA
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06 novembre 2026 | 11.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il colpo di fulmine risale al 2024. E a un curioso episodio che oggi, alla luce dell'annuncio della nuova collaborazione tra Magnus Norman e Jannik Sinner, assume un significato particolare. All'epoca, lo svedese allenava ancora Stan Wawrinka e aveva avuto modo di osservare da vicino il fuoriclasse azzurro durante una sessione di allenamento con lo svizzero. Quello che vide lo colpì e non poco... "È incredibile come si muove, come copre il campo", aveva raccontato Norman al podcast di Tennis Channel.

Norman e quella frase su Sinner

Nel corso di quell'intervista, lo svedese aveva svelato il retroscena con un sorriso: "A un certo punto dell'allenamento io e Stan ci siamo guardati e abbiamo sorriso. Stan stava facendo un grande allenamento, ma non riusciva a vincere un punto...". Un'impressione cementificata dal tempo. Nel 2024 Norman osservava Sinner da bordo campo, oggi si ritrova a lavorare al suo fianco. E quel ricordo racconta come la stima dello svedese nei confronti di Jannik sia nata prima di iniziare a lavorare insieme.

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