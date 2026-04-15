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Sinner può 'spostare' Roma-Lazio? Gli scenari tra finale Internazionali e derby

Roma-Lazio è in programma nel weekend del 17 maggio e sarebbe in quasi contemporanea con la finale degli Internazionali

Jannik Sinner - Afp
Jannik Sinner - Afp
15 aprile 2026 | 13.19
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jannik Sinner potrebbe spostare il derby di Roma? La finale degli Internazionali d'Italia 2026 si gioca il 17 maggio al Foro Italico e potrebbe creare un corto circuito organizzativo a causa della concomitanza di Roma-Lazio llo Stadio Olimpico. La partita valida per la 37esima giornata di Serie A si gioca nel weekend del 17 maggio, proprio come la finale del Masters 1000 di Roma.

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I due eventi sportivi, distanti poche centinaia di metri, coinvolgeranno decine di migliaia di tifosi e appassionati, tra chi seguirà il match dell'Olimpico e chi si recherà al Foro Italico per la finale di doppio femminile e quella del tabellone maschile, dove potrebbe giocare proprio il nuovo numero 1 del mondo Jannik Sinner.

Un'affluenza che rischia di congestionare l'area con la necessità di un'organizzazione speciale. Appare improbabile, se non da escludere totalmente, l'ipotesi di un derby in serale alle 20.45. Lo 'slot' possibile per Roma-Lazio è quello delle 18, ma in questo caso scatterebbe proprio la quasi contemporaneità con la finale degli Internazionali.

Tra le ipotesi, in teoria, potrebbe farsi largo quella che prevede di spostare la partita di Serie A a lunedì 18 maggio, sempre alle ore 18. I club sarebbero contenti di giocare la stracittadina in un pomeriggio feriale? Il problema di gestione di eventi in contemporanea si porrebbe anche in caso di anticipo del derby al sabato, quando sono in programma la finale di doppio maschile e quella del tabellone femminile, così come al venerdì, quando si giocheranno le due semifinali maschili del Masters 1000 di Roma.

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