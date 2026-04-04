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Sinner maestro di tennis per un giorno: la 'lezione' a Montecarlo - Video

Il fuoriclasse azzurro ha vestito i panni del coach a poche ore dall'esordio nel Masters 1000 del Principato

Jannik Sinner - Fotogramma/IPA
Jannik Sinner - Fotogramma/IPA
04 aprile 2026 | 13.29
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jannik Sinner maestro di tennis per un giorno. A poche ore dal via del Masters 1000 di Montecarlo, il fuoriclasse azzurro si è divertito passando una giornata particolare a due passi da casa. Insieme ad altri giocatori come Alexander Zverev, il numero 2 del ranking Atp ha regalato momenti speciali ad alcuni bambini arrivati nel Principato per godersi il torneo con le proprie famiglie.

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Sinner è stato maestro per un giorno, come raccontato da alcuni video che in queste ore stanno facendo il giro dei social. In un filmato si vede per esempio Jannik con una bambina, intento a dare indicazioni sulla postura da tenere in campo e sulla coordinazione. Le basi del mestiere del tennista. Con un coach così, futuro assicurato.

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