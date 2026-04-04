In un universo parallelo, Jannik Sinner invece della racchetta ha in mano un mestolo da cucina. Il tennista azzurro si prepara a esordire nel Masters 1000 di Montecarlo, torneo che inaugura la stagione della terra rossa e a cui Sinner arriva dopo aver completato il Sunshine Double trionfanod a Indian Wells prima e a Miami poi.

Non solo campo però. Sinner ha pubblicato un vlog sul proprio canale YouTube in cui si mostra senza filtri, ha infatti rivelato che se non avesse intrapreso la sua carriera in campo sarebbe con ogni probabilità diventato un cuoco, proprio come il padre Hanspeter.

Jannik Sinner on what he would be doing if he wasn't a tennis player



"Realistically, I would maybe work in a kitchen with my dad. He's a cook, he used to be a cook. I couldn't see myself being a pro ski racer because of certain reasons. I believe something realistic could be… pic.twitter.com/OcheR5rafi — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) April 3, 2026

La domanda arriva direttamente dai fan, che gli hanno chiesto che mestiere avrebbe scelto se non fosse diventato un tennista: "Realisticamente, forse lavorerei in cucina con mio padre", ha risposto Sinner, "lui è un cuoco, lo era in passato. Non mi vedrei come sciatore professionista per certi motivi. Credo che una cosa realistica potrebbe essere lavorare in cucina con mio padre e avere ambizioni più grandi in quel campo".