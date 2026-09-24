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Sinner in prima linea per l'istruzione dei bambini: "In 270 milioni non hanno accesso a una scuola"

Il numero uno del mondo ha inviato un video messaggio all'Onu sostenendo la Global Partnership for Education

Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
24 settembre 2026 | 16.50
Alberto Tomasi
LETTURA: 1 minuti

Jannik Sinner ha inviato un videomessaggio all'Onu in occasione dell'evento “Multiply Possibility” promosso al Palazzo di Vetro. Il numero uno del tennis mondiale ha annunciato il sostegno della propria fondazione alla Global Partnership for Education (Gpe), lanciando un accorato appello per garantire l'accesso all'istruzione ai bambini meno fortunati: "Voglio ringraziare l’Italia e la Nigeria per avere organizzato questo evento. Due Paesi in due continenti, uniti dalla convinzione condivisa che ogni bambino meriti la possibilità di crescere, imparare e costruire un futuro radioso. Quando le nazioni si uniscono con tale impegno, lanciano un messaggio potente al mondo. È così che avviene il vero cambiamento".

Il 25enne altoatesino ha anche parlato della sua infanzia. "Crescendo in una piccolissima città del nord Italia sono stato molto fortunato. Ho avuto insegnanti incredibili, una famiglia che mi ha sostenuto e la possibilità di inseguire i miei sogni ma a milioni di bambini in tutto il mondo non è data la stessa opportunità. Più di 270 milioni di bambini non hanno ancora accesso a un’aula, a un insegnante, a una scuola sicura o a un ambiente che favorisca il loro apprendimento e la loro crescita. E non è perché a questi bambini manchino talento o determinazione. È perché sono state loro negate le opportunità che meritano".

"La Gpe è stata il primo partner ideale per noi. Svolgono questo lavoro su scala impressionante, raggiungendo i bambini che ne hanno più bisogno. Oggi abbiamo il potere di moltiplicare le opportunità per 750 milioni di bambini. È un onore e un privilegio affiancare la Gpe in questa missione", ha concluso Sinner

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