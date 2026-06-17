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Sinner, allenamenti 'sotto controllo': per Jannik nuovi test con sensore glicemico al braccio

Una foto comparsa sui social ha subito attirato l'attenzione dei tifosi

Sinner - IPA
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17 giugno 2026 | 22.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il sensore glicemico comparso sul braccio sinistro di Jannik Sinner ha subito attirato l'attenzione di tifosi e addetti ai lavori dopo che oggi, mercoledì 17 giugno, una foto del numero uno al mondo è diventata virale sui social. Il dispositivo, utilizzato per il monitoraggio della glicemia nei pazienti diabetici, rientra nella serie degli accertamenti medici a cui il fuoriclasse azzurro si sta sottoponendo dopo i controlli effettuati al San Raffaele di Milano la settimana scorsa.

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Sinner e il sensore glicemico

Dopo gli esami del sangue e i test cardiologici, lo staff medico che segue il numero uno ha deciso di approfondire anche il monitoraggio dei livelli di glucosio e della risposta insulinica durante gli allenamenti. L'obiettivo è capire se possano esserci spiegazioni fisiologiche dietro al calo fisico accusato durante il match contro Cerundolo al Roland Garros.

Si tratta, insomma, di prassi. Il monitoraggio glicemico rappresenta solo un ulteriore tassello nell'analisi delle condizioni di Jannik e servirà a individuare eventuali fattori di incidenza sul rendimento del campione altoatesino.

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Jannik Sinner Sinner Sinner sensore glicemico Sinner allenamento
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