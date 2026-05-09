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Sinner-Ofner: orario, precedenti e dove vederla in tv (in chiaro)

Il tennista azzurro sfida l'austriaco nel secondo turno degli Internazionali d'Italia

Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
09 maggio 2026 | 06.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Esordio agli Internazionali d'Italia 2026 per Jannik Sinner. Oggi, sabato 9 maggio, il tennista azzurro sfida l'austriaco Sebastian Ofner - in diretta tv e streaming - nel secondo turno del Masters 1000 di Roma. Sinner arriva al match dopo il trionfo di Madrid, che gli ha regalato il quinto Masters 1000 consecutivo (mai nessuno come lui), e torna al Foro Italico dopo la finale raggiunta lo scorso anno, dove era stato battuto da Carlos Alcaraz al rientro dalla sospensione di tre mesi per il caso Clostebol.

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Ofner invece si è regalato il secondo turno contro il numero 1 del mondo dopo aver battuto l'americano Alex Michelsen all'esordio nel tabellone principale.

Sinner-Ofner, orario e precedenti

Il match tra Sinner e Ofner è in programma oggi, sabato 9 maggio, alle ore 19 come primo match della sessione serale del Centrale. Tra i due tennisti non ci sono precedenti, con quello di Roma che sarà dunque il primo incrocio in carriera.

Sinner-Ofner, dove vederla in tv

Sinner-Ofner sarà trasmesso in diretta televisiva sui canali SkySport, ma anche in chiaro su Tv8. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app SkyGo, su NOW e sulla piattaforma web di Tv8.

Riproduzione riservata
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