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Sinner, un altro traguardo: ecco la patente per la moto (al quinto tentativo)

Sui social il post della scuola guida di Montecarlo: "Congratulazioni Jannik"

Jannik Sinner - Instagram @monaco_bonne_conduite
Jannik Sinner - Instagram @monaco_bonne_conduite
02 ottobre 2026 | 12.43
Michele Antonelli
LETTURA: 3 minuti

In attesa del ritorno in campo, Jannik Sinner porta a casa... la patente per la moto. Il fuoriclasse azzurro ha superato l'esame al quinto tentativo, raggiungendo così un altro traguardo, come annunciato sui social dalla scuola guida Monaco Bonne Conduit di Montecarlo: "Grazie mille Jannik per la tua fiducia e gentilezza - si legge a corredo di una foto condivisa su Instagram, in cui il numero uno del ranking Atp si mostra sorridente per la grande soddisfazione -. Grandi congratulazioni per la tua patente per la moto, siamo molto orgogliosi di averti sostenuto durante tutto questo percorso".

Adesso, i tifosi aspettano il ritorno in campo dopo l'assenza a Pechino. A causa di un fastidioso infortunio al ginocchio, Jannik non gioca una partita dalla finale di Wimbledon vinta a luglio contro Alexander Zverev.

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