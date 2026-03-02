Quando gioca Jannik Sinner? Il tennista azzurro si prepara a tornare in campo nel Masters 1000 di Indian Wells, in programma dal 4 al 15 marzo. Nella notte tra oggi, lunedì 2 marzo, e domani, martedì 3, andrà in scena il sorteggio del tabellone principale del torneo, a cui Sinner arriva dopo la delusione dell'Atp 500 di Doha, dove è stato eliminato nei quarti di finale da Jakub Mensik, e dalla sconfitta nella semifinale degli Australian Open per mano di Novak Djokovic.

Sorteggio Indian Wells, orario e dove vederlo in tv

Il sorteggio del Masters 1000 di Indian Wells è in programma notte tra oggi, lunedì 2 marzo, e domani, martedì 3 alla mezzanotte ora italiana. Sarà possibile seguire i sorteggi in diretta streaming su 'The Tennis Channel', mentre non sarà garantita una diretta televisiva.

Il torneo invece sarà trasmesso in diretta tv e in esclusiva sui canali SkySport, visibili anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.

I possibili avversari di Sinner

Ranking alla mano, Sinner, confermato numero due del mondo, potrà sfidare Carlos Alcaraz soltanto in finale, mentre nel penultimo atto del torneo potrà incrociare uno tra Novak Djokovic, nella rivincita di Melbourne, o Alexander Zverev. Ai quarti invece potrà pescare dalla testa di serie numero 5 fino all'8: si tratta di Lorenzo Musetti, Alex De Minaur, Taylor Fritz e Ben Shelton.

Agli ottavi c'è il 'pericolo' di un derby italiano con Flavio Cobolli, fresco vincitore dell'Atp di Acapulco e numero 15 del mondo. Nel terzo turno potrà affrontare tennisti tra il 25esimo e il 32esimo posto del ranking, mentre più 'agevole', sulla carta, il secondo turno, a cui Sinner arriverà senza giocare grazie al bye del primo, e dove non troverà teste di serie.