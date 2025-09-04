circle x black
Cerca nel sito
 

Sinner, torna il Six Kings Slam. E a trasmetterlo sarà... Netflix

Il tennista azzurro sarà tra i protagonisti del torneo esibizione di Riad

Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
04 settembre 2025 | 19.32
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Torna il Six Kings Slam. Il, ricchissimo, torneo esibizione di tennis che si terrà in Arabia Saudita e che nella sua prima edizione, lo scorso anno, ha visto la vittoria di Jannik Sinner, che ha trionfato su Carlos Alcaraz in finale. Anche il prossimo ottobre i sei migliori tennisti del mondo, o almeno quelli che sono stati invitati dai sauditi, si sfideranno a Riad. Le date da cerchiare in rosso sono 15, 16 e 17 ottobre e a contendersi la corona saranno proprio il numero uno azzurro e lo spagnolo, oltre a Novak Djokovic, Jack Draper, Alexander Zverev e Taylor Fritz.

Oggi, giovedì 4 settembre, è stata annunciata un'importante novità: il torneo sarà trasmesso in diretta esclusiva su Netflix. Si tratta di una prima volta assoluta per il tennis, che sbarca così sulla nota piattaforma streaming, come annunciato proprio da Netflix in una locandina che raffigura i sei tennisti travestiti da re medievali.

 

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
six kings slam sinner sinner six kings slam six kings slam 2025 six kings slam netflix
Vedi anche
Emilio Fede, la figlia Sveva al funerale: "Se fosse qui direbbe grazie a tutti”
Can Yaman annuncia l'arrivo della serie Sandokan su Rai 1
Venezia 82, ‘The Voice of Hind Rajab’ e ‘Duse’: il commento delle nostre inviate - Video
News to go
Putin sfida Zelensky: "Venga a Mosca". Kiev: "Proposta inaccettabile"
Caso Grillo jr, slitta la sentenza: la videonews della nostra inviata
News to go
Regionali, chi deve votare e quando
Mostra Venezia, 'A House of Dynamite' e 'Marc by Sofia': il commento delle nostre inviate - Video
News to go
Trasporti, 4-5 settembre primo sciopero del mese
Ucraina, Putin ringrazia Kim per aiuto in guerra - Video
News to go
Scuola, si ricomincia: le date
Venezia 82, 'The Smashing Machine' e 'Portobello': il commento delle nostre inviate - Video
News to go
Maltempo su Genova e provincia. Vento fino a 60 km/h a Trieste


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza