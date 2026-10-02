Dal 21 al 24 ottobre, i migliori tennisti del circuito si sfideranno nel ricchissimo torneo arabo
Tutto pronto per il ritorno del 'Torneo dei sei re'. Dal 21 al 24 ottobre, il calendario tennistico vedrà ancora una volta i migliori impegnati nel Six Kings Slam, il ricchissimo torneo (giunto alla sua terza edizione) che mette di fronte i giocatori più forti del circuito. La prestigiosa esibizione, con in palio un montepremi monstre da sei milioni di dollari, garantirà a tutti i partecipanti un 'gettone di presenza' da 1,5 milioni. Resta in dubbio la partecipazione del campione in carica Jannik Sinner, chiamato a difendere il titolo ma alle prese con il recupero dall'infortunio al ginocchio: dovesse volare a Riad, il numero uno del ranking Atp affronterebbe ai quarti Alex de Minaur.
Ecco il tabellone del Six Kings Slam:
Quarti di finale
Jannik Sinner vs Alex de Minaur
Alexander Zverev vs Taylor Fritz
Semifinali
Carlos Alcaraz vs Zverev/Fritz
Novak Djokovic vs Sinner/de Minaur
Il Six Kings Slam si giocherà dal 21 al 24 ottobre e tutti i match saranno visibili in streaming su Netflix.