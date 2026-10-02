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Six Kings Slam, ufficiale il tabellone: ecco quale sarà il primo avversario di Sinner

Dal 21 al 24 ottobre, i migliori tennisti del circuito si sfideranno nel ricchissimo torneo arabo

Jannik Sinner - IPA
Jannik Sinner - IPA
02 ottobre 2026 | 15.16
Michele Antonelli
LETTURA: 1 minuti

Tutto pronto per il ritorno del 'Torneo dei sei re'. Dal 21 al 24 ottobre, il calendario tennistico vedrà ancora una volta i migliori impegnati nel Six Kings Slam, il ricchissimo torneo (giunto alla sua terza edizione) che mette di fronte i giocatori più forti del circuito. La prestigiosa esibizione, con in palio un montepremi monstre da sei milioni di dollari, garantirà a tutti i partecipanti un 'gettone di presenza' da 1,5 milioni. Resta in dubbio la partecipazione del campione in carica Jannik Sinner, chiamato a difendere il titolo ma alle prese con il recupero dall'infortunio al ginocchio: dovesse volare a Riad, il numero uno del ranking Atp affronterebbe ai quarti Alex de Minaur.

Six Kings Slam, il tabellone

Ecco il tabellone del Six Kings Slam:

Quarti di finale

Jannik Sinner vs Alex de Minaur

Alexander Zverev vs Taylor Fritz

Semifinali

Carlos Alcaraz vs Zverev/Fritz

Novak Djokovic vs Sinner/de Minaur

Six Kings Slam, date e dove vederlo

Il Six Kings Slam si giocherà dal 21 al 24 ottobre e tutti i match saranno visibili in streaming su Netflix.

Riproduzione riservata
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Six Kings Slam Sinner Jannik Sinner Six Kings Slam calendario
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