Clima teso al termine di Cagliari-Juventus, posticipo della sesta giornata di Serie A. Subito dopo il fischio finale, Luciano Spalletti e Fabio Pisacane si sono avvicinati, scambiandosi alcune opinioni e il confronto è diventato più acceso con il passare dei secondi, in seguito all'1-1 sancito dal campo. Per riportare la calma sono intervenuti i membri degli staff delle due squadre, a cominciare dal vice rossoblù Giacomo Murelli, che ha cercato di tranquillizzare l'allenatore bianconero. L'arbitro Marcenaro ha risolto la questione sventolando un doppio cartellino rosso per i due tecnici.

Spalletti losing his head against Pisacane just because he kicked the ball away at the final whistle Someone’s feeling the pressure https://t.co/uPKOEDZJTr — Uncle Sharma (@RSharmzz) October 11, 2026

I due allenatori saranno squalificati così per la prossima partita.