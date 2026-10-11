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Cagliari-Juve, nervi tesi al fischio finale e doppio rosso per Spalletti e Pisacane - Video

Clima acceso alla fine della partita dell'Unipol Domus Arena

Spalletti e Pisacane - frame Dazn
Spalletti e Pisacane - frame Dazn
11 ottobre 2026 | 23.02
Michele Antonelli
LETTURA: 1 minuti

Clima teso al termine di Cagliari-Juventus, posticipo della sesta giornata di Serie A. Subito dopo il fischio finale, Luciano Spalletti e Fabio Pisacane si sono avvicinati, scambiandosi alcune opinioni e il confronto è diventato più acceso con il passare dei secondi, in seguito all'1-1 sancito dal campo. Per riportare la calma sono intervenuti i membri degli staff delle due squadre, a cominciare dal vice rossoblù Giacomo Murelli, che ha cercato di tranquillizzare l'allenatore bianconero. L'arbitro Marcenaro ha risolto la questione sventolando un doppio cartellino rosso per i due tecnici.

I due allenatori saranno squalificati così per la prossima partita.

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Juve Cagliari Luciano Spalletti Fabio Pisacane
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