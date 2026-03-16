circle x black
Cerca nel sito
 

Sport, Galanda: "Porta i ragazzi a stare insieme, mia carriera iniziata così"

"Luoghi che insegnano a rispettare regole, orari, spazi e gli altri"

Giacomo Galanda
Giacomo Galanda
16 marzo 2026 | 15.22
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

“Quella che ci troviamo di fronte oggi” al parco di Via Neruda di Cologno Monzese (Mi) “è un'immagine bellissima: una inaugurazione dove si gioca a pallacanestro, a calcio, e ad altri sport. Attività che portano i ragazzi a stare insieme. Anche la mia carriera è iniziata in un contesto come questo”. Così Giacomo Galanda, ex cestista e dirigente sportivo, alla presentazione a Cologno Monzese di “Sport Illumina”, l’iniziativa, di cui Galanda è ambassador, nell’ambito del progetto Illumina, ideato da Sport e Salute e promosso e finanziato dal Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, che vuole rispondere concretamente alla necessità di restituire ai cittadini luoghi di aggregazione autentici, accessibili e sicuri.

L'inaugurazione dello spazio aperto a Cologno Monzese, alla presenza del ministro Abodi, “è stata una grande festa, che celebra un inizio. Da qui in poi, la passione dei ragazzi crescerà di giorno in giorno, nel rispetto delle regole, nel rispetto degli orari, degli spazi, dell'amicizia. Tante cose positive nascono in posti come questo, sono davvero felicissimo di essere qui - aggiunge ‘Gek’ Galanda - Il vero sport insegna i valori. Quando parliamo di sport parliamo di rispetto, sia verso gli avversari che verso se stessi, perché l'impegno che si prende verso noi stessi è fondamentale per crescere, per allenarsi, per capire che lo sforzo che si fa serve a migliorarsi e non importa il risultato che poi si ottiene. Io sono stato fortunato, sono stato capitano della Nazionale, ho portato a casa una medaglia olimpica, l'Europeo, gli scudetti, tutto bellissimo, ma quando torno in questi posti e li rivivo trovo vero giovamento, perchè fanno tornare ai momenti di divertimento in cui la passione è nata”.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
sport pallacanestro calcio aggregazione salute
Vedi anche
News to go
Pasqua, arriva la stangata: rincari dal 6 al 10% sulle uova di cioccolata
News to go
La Lega rilancia la battaglia contro il velo islamico, presentato ddl
News to go
Menarini chiude il 2025 con fatturato a 4,89 miliardi di euro: +6,2%
News to go
Farmindustria: "Le donne sono il 45% degli addetti﻿"
News to go
Napoli, inaugurata la Borsa Mediterranea del Turismo
Da Parietti a Matano, l'omaggio degli amici a Enrica Bonaccorti - Video
Enrica Bonaccorti, l'ultimo saluto sulle note della Lontananza - Video
Mobilitazione Uap a Roma, Vaia: "Ssn va rivisto, da regole a tariffe. La persona al centro" - Video
Mobilitazione Uap a Roma, Giorlandino: "Tariffe giuste e regole uguali per tutti" - Video
Trump pubblica video raid su Kharg Island: colpiti obiettivi militari, petrolio risparmiato… per ora
Presentata oggi a Roma Run Rome The Marathon, 36.000 iscritti al via: le interviste - Video
News to go
Rombo bianco su sfondo blu, nuovo cartello stradale: cosa significa


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza