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Stati Uniti-Australia, gol annullato e poi convalidato: cos'è successo

Episodio arbitrale ai Mondiali 2026

Gli Stati Uniti - Afp
Gli Stati Uniti - Afp
19 giugno 2026 | 22.13
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Episodio arbitrale in Stati Uniti-Australia. Oggi, venerdì 19 giugno, la Nazionale americano ha sfidato quella australiana nella seconda giornata del girone D, tornando in campo dopo la convincente vittoria contro il Paraguay. Il primo tempo della sfida è stato caratterizzato da un gol prima annullato e poi convalidato alla squadra di Pochettino, che ha generato suspence nello stadio di Seattle e alcuni momenti di tensioni.

Succede tutto al 43'. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, un calciatore americano calcia da fuori area trovando la deviazione di un difensore australiano. La palla si impenna e sulla ribattuta si avventa Freeman, che di testa firma il raddoppio degli Stati Uniti. I tifosi americani esultano, ma l'arbitro annulla tutto per fuorigioco.

Il Var però richiama il direttore di gara, con il check che dura diversi secondi. Alla fine, l'arbitro convalida la rete, con le immagini che confermano come Freeman sia in realtà tenuto in gioco da un avversario. L'episodio però, unito a un primo tempo sottotono, genera il nervosismo dell'Australia, che si palesa a pochi secondi dalla fine. A centrocampo volano spintoni, con l'arbitro che deve intervenire per prevenire la rissa.

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