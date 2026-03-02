circle x black
Udinese-Fiorentina: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

I friulani ospitano i viola nella 27esima giornata di Serie A

Moise Kean - Ipa/Fotogramma
Moise Kean - Ipa/Fotogramma
02 marzo 2026 | 10.41
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Torna in campo la Fiorentina. Oggi, lunedì 2 marzo, i viola sfidano l'Udinese - in diretta tv e streaming - nel monday night della 27esima giornata di Serie A. La squadra di Palladino è reduce dalla sconfitta indolore contro lo Jagiellonia in Conference League per 4-2, valsa comunque il passaggio agli ottavi di finale grazie al 3-0 dell'andata, mentre in campionato aveva battuto il Pisa al Franchi 1-0. L'Udinese invece è stato battuto dal Bologna 1-0 nell'ultimo turno di Serie A.

Udinese-Fiorentina, orario e probabili formazioni

La sfida tra Udinese e Fiorentina è in programma oggi, lunedì 2 marzo, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni:

Udinese (3-5-1-1): Okoye; Kristensen, Kabasele, Bertola; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Zamura; Zaniolo, Buksa. All. Runjaic

Fiorentina (4-1-4-1): De Gea; Fortini, Pongracic, Ranieri, Parisi; Fagioli; Harrison, Mandragora, Brescianini, Gudmundsson; Kean. All. Vanoli

Udinese-Fiorentina, dove vederla in tv

Udinese-Fiorentina sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv, ma anche su quelli SkySport. La partita si potrà seguire anche in streaming sull'app di SkyGo, sulla piattaforma di Dazn e su NOW.

