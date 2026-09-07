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Serie A, oggi Udinese-Lazio: orario, probabili formazioni e dove vederla

I friulani ospitano la squadra di Gattuso nella terza giornata di campionato

Davide Frattesi - IPA
Davide Frattesi - IPA
07 settembre 2026 | 07.24
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Lazio torna in campo in Serie A. Oggi, lunedì 7 settembre, i biancocelesti affrontano in trasferta al Bluenergy Stadium l'Udinese, nella terza giornata di campionato. La squadra di Gattuso ha raccolto due successi nelle prime due giornate, entrambi per 1-0 con rete decisiva di Frattesi. Ottimo avvio anche per i friulani, reduci dal pareggio all'esordio contro il Como e dalla vittoria contro il Monza. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere Udinese-Lazio in tv e streaming.

Udinese-Lazio, orario e probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Udinese-Lazio, in campo stasera alle 20:45:

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Solet; Vojvoda, Piotrowski, Karlstrom, Kamara; Unai Gomez, Ekkelenkamp; Davis. Allenatore: Runjaic.

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani, Doekhi, Provstgaard, Nuno Tavares; Taylor, Belahyane, Frattesi; Isaksen, Pinamonti, Zaccagni. Allenatore: Gattuso.

Udinese-Lazio, dove vederla

La partita di Serie A tra Udinese e Lazio sarà visibile in diretta su Dazn, ma anche su Sky Sport. Sfida disponibile inoltre in streaming su Sky Go, Now e sull'app di Dazn.

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