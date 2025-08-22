circle x black
Cerca nel sito
 

Us Open, da Djokovic a Paolini il programma della prima giornata. Ecco quando toccherà a Sinner

Nel day 1 subito in campo il serbo, ex numero uno al mondo, contro Tien

Jannik Sinner - Fotogramma/IPA
Jannik Sinner - Fotogramma/IPA
22 agosto 2025 | 10.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Tutto pronto per l'inizio ufficiale degli Us Open 2025. Dopo il sorteggio del tabellone singolare maschile e femminile, domenica 24 agosto via ai match del primo turno. Subito in campo l'ex numero uno al mondo Novak Djokovic, quattro volte campione a New York (l'ultima nel 2023). Nella prima giornata del torneo saranno diversi i top impegnati: oltre a Nole, toccherà anche alla numero uno del ranking Wta Aryna Sabalenka, ma anche all'azzurra Jasmine Paolini, a Ben Shelton e a Taylor Fritz. E Jannik Sinner? Stando alla programmazione sul sito ufficiale degli Us Open, il numero uno al mondo dovrebbe giocare nei giorni successivi contro Vit Kopriva. Ecco il programma del day 1 e dove vedere tutti i match in tv e streaming .

Us Open, programma giorno 1

Dalle 12, Arthur Ashe Stadium

Shelton-Qualificato/Lucky Loser

Sabalenka-Masarova

Dalle 19, Arthur Ashe Stadium

Djokovic-Tien

Pegula-Sherif

Dalle 11, Louis Armstrong Stadium

Raducanu-Qualificata

Nava-Fritz

Dalle 19, Louis Armstrong Stadium

Qualificata-Paolini

Medvedev-Bonzi

Us Open, dove vedere match in tv e streaming

Le partite degli Us Open 2025 sono trasmesse in diretta tv in Italia in chiaro su Supertennis e via satellite sui canali di Sky Sport. I match saranno visibili anche in streaming sulle piattaforme Sky Go, Now Tv e SuperTenniX.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Us Open programma Us Open Us Open day 1 quando gioca Sinner
Vedi anche
Sgombero Leoncavallo, manifestazione a Milano il 6 settembre: videonews dal nostro inviato
Stanze in affitto, Milano è la città più cara: mappa e prezzi
Presidente 'Mamme Leoncavallo': "Oggi lo sgombero, speriamo non sia la fine" - Video
Piove dentro al Frecciabianca Torino-Roma, corridoio allagato e sedili zuppi - Video
Mantova, paura in centro: minaccia passanti con coltello. Arrestato con il taser - Video
Baudo, Al Bano si commuove: "Tornare qui è una grande emozione" - Video
Baudo, La Russa: "Ho conosciuto Pippo quando avevo nove anni, dissero 'farà strada'" - Video
Baudo, Mazzi: "Pippo ci parlava sempre di Militello, era un grande uomo di cultura" - Video
News to go
Maltempo a Milano, in due ore quasi 50 mm di pioggia
News to go
Spiagge libere, Legambiente: "Italia ultima in Europa"
Pippo Baudo, aperta la camera ardente a Militello: videonews dalla nostra inviata
Baudo, il sindaco di Militello: "Non era solo un presentatore ma un innovatore" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza