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US Open, Alcaraz giocherà a New York: l'annuncio

Lo spagnolo, numero 2 del tennis mondiale, dal profilo X comunica la sua presenza nel torneo

Il reel con l'annuncio di Carlos Alcaraz
Il reel con l'annuncio di Carlos Alcaraz
20 agosto 2026 | 19.23
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Here we go". Carlos Alcaraz giocherà gli US Open, l’ultimo Slam stagionale in programma a New York dal 30 agosto. Lo spagnolo, numero 2 del tennis mondiale, dal profilo X comunica la sua presenza nel torneo con un messaggio reso celebre dal giornalista Fabrizio Romano, che annuncia la fumata bianca nelle trattative di calciomercato con la formula ‘Here we go’ (“Ci siamo”).

 Alcaraz torna in campo dopo oltre 4 mesi di assenza per problemi al polso destro. L’iberico, che ha saltato Roland Garros e Wimbledon, a New York difende il titolo vinto nel 2025.

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US Open tennis mondiale Slam stagionale
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