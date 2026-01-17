circle x black
Valentino Rossi, battaglia giudiziaria con papà Graziano: "Non ho più un padre"

L'ex pilota ha raccontato in un'intervista al Corriere della Sera il momento difficile legato alla frattura familiare

Valentino Rossi e suo padre Graziano - Fotogramma/IPA
17 gennaio 2026 | 13.43
Redazione Adnkronos
"Il denaro, in questa storia, non ha alcuna rilevanza, per fortuna mia e anche di Graziano. Sono solo addolorato e preoccupato per il mio babbo che non vedo, non sento più. È come se non avessi più un padre. La sua relazione sentimentale ha portato a una frattura totale con la famiglia, non capisco per quale ragione visto che con Graziano, sia io, sia mia mamma Stefania, abbiamo sempre avuto rapporti affettivi solidi, importanti". Valentino Rossi, ex pilota nove volte campione del mondo, star della MotoGp e tra gli sportivi italiani più amati di sempre, ha spiegato così in un'intervista al Corriere della Sera il momento difficile che sta attraversando con suo padre Graziano.

Valentino Rossi, battaglia legale con papà Graziano

Ma cos'è successo? La vicenda è stata raccontata nel dettaglio dal Resto del Carlino. Alla base c’è una questione economica nata da un conflitto familiare poi diventato battaglia giudiziaria. Valentino Rossi ha denunciato l'attuale compagna del padre per aver portato via centinaia di migliaia di euro dal conto corrente di Graziano. L'accusa? Circonvenzione di incapace.

Nel 2024, il campione italiano si era fatto nominare amministratore di sostegno di Graziano, dopo che una perizia lo aveva descritto “fragile e in difficoltà nel provvedere a sé stesso”. Poco meno di un anno fa, Graziano aveva chiesto a Valentino di revocare l’amministrazione di sostegno: Valentino aveva rifiutato.

Quindi ecco la causa civile di Graziano, per ottenere la revoca dell’incarico, con richiesta accolta dal giudice del Tribunale di Pesaro, per cui Graziano ha “piena capacità di intendere e di volere”. Valentino non ha fatto ricorso, ma ha accusato la compagna del padre per i citati movimenti strani notati sui conti. La palla passa adesso al pm della procura di Pesaro, Irene Lilliu: sarà lei a dover decidere come gestire il fascicolo relativo alla donna denunciata da Valentino Rossi.

Valentino Rossi: "Credo che papà non stia bene"

Nell'intervista di oggi al Corriere della Sera, Valentino ha aggiunto, a proposito delle relazioni della sua famiglia con Graziano: "Tagliati fuori, tutti, come se fossimo portatori di chissà quale minaccia. Un atteggiamento, se penso al mio babbo, che non riesco a spiegare e che mi porta a cercare di sapere come sta, che è successo per arrivare sino a questo punto. Per me, tutto ciò che accade, è dettato dal bene che gli voglio e dal timore che bene non stia". Una vicenda difficile da credere, considerando la forza del legame padre-figlio negli anni trionfali trascorsi in pista da Valentino: "Questa è una vicenda dettata dall’amore, non da altro. Una situazione che rende me, tutti noi, molto tristi".

Tag
Valentino Rossi Graziano Rossi Rossi Valentino Rossi padre
