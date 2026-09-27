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Alcaraz si spoglia e donne riprendono, Vannacci: "Questo non è patriarcale?"

Il fondatore di Futuro nazionale ha ripreso un cambio maglietta dello spagnolo sui social come provocazione

Carlos Alcaraz e Roberto Vannacci - Ipa/Fotogramma
Carlos Alcaraz e Roberto Vannacci - Ipa/Fotogramma
27 settembre 2026 | 12.53
Simone Cesarei
LETTURA: 3 minuti

Lo 'spogliarello' di Carlos Alcaraz agli ultimi US Open diventa propaganda per Roberto Vannacci. Oggi, domenica 27 settembre, il fondatore di Futuro nazionale ha postato sul proprio profilo Instagram una serie di foto che ritraggono il tennista spagnolo intento a cambiarsi maglietta in campo durante l'ultimo Slam americano, in cui è stato eliminato ai quarti di finale da Ben Shelton, mentre veniva filmato da alcune fan 'in delirio'.

"Il tennista Carlos Alcaraz si cambia maglietta... e le donne iniziano a filmarlo, ridendo e commentando il suo corpo", ha scritto allegando le foto Vannacci, "loro sono patriarcali?". "E se al posto di Alcaraz ci fosse stata una donna?", è la domanda che pone l'ex generale, "tutti avrebbero gridato al sessismo denunciando l'oggettificazione del corpo dell'atleta".

E poi ancora: "La donna senza gonna è patriarcale. L'uomo senza maglietta con sorrisini, sghignazzamenti, foto e filmini cos'è?", ha chiesto ironicamente Vannacci.

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